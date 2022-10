BAADER BANK stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nemetschek anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 77 auf 64 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Knut Woller senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Bausoftware-Anbieter. Dies reflektiere vor allem den erwarteten Gegenwind vonseiten der Gesamtwirtschaft, aber auch den Umstand, dass sich das Unternehmen auf breiterer Basis als zuvor von ihm gedacht dem Abonnement-Modell zuwende./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 08:03 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +4,86 % und einem Kurs von 50,70EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Knut Woller

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m