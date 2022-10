TOULOUSE (dpa-AFX) - Der starke US-Dollar und die Erholung der Jet-Produktion treiben den weltgrößten Flugzeugbauer Airbus weiter an. Die Kassen des Konzerns dürften sich in diesem Jahr daher deutlich stärker füllen. Doch im dritten Quartal stieg der Gewinn im Tagesgeschäft nicht so kräftig wie von Analysten erwartet. Und um in diesem Jahr wie geplant 700 Verkehrsflugzeuge auszuliefern, muss sich der Hersteller ranhalten. Das liegt auch an den angespannten Lieferketten: Immer wieder fehlen Teile von Zulieferern, um die Maschinen fertigzustellen. Eine weitere Verzögerung gibt es auch bei dem neuen Langstreckenjet A321XLR, wie der europäische Airbus-Konzern am Freitag in Toulouse mitteilte.

An der Börse wurden die Nachrichten gemischt aufgenommen. Die Airbus-Aktie verlor kurz nach Handelsstart rund zwei Prozent, machte die Verluste aber bald wett. Zuletzt lag sie minimal im Plus bei 106,20 Euro und gehörte damit immerhin zu den stärkeren Werten im Dax , der rund ein Prozent verlor. Analysten zeigten sich von Airbus' Gewinnspanne im Geschäft mit Verkehrsflugzeugen enttäuscht. Die Segmente Hubschrauber, Rüstung und Raumfahrt hätten hingegen positiv überrascht, schrieb Branchenexpertin Chloe Lemarie vom Analysehaus Jefferies.