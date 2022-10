BERLIN (dpa-AFX) - Gut eine Woche vor dem Start der Weltklimakonferenz in Ägypten hat die Bundesregierung auch angesichts der weltweiten Folgen des russischen Kriegs in der Ukraine zu einem Kraftakt im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. Die COP27 müsse angesichts der schwierigen geopolitischen Lage eine Konferenz "für multilaterale Zusammenarbeit und Vertrauen werden", sagte die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt, Jennifer Morgan, am Freitag in Berlin. Zudem solle die Tagung "ein klares Zeichen für Solidarität" mit den verletzlichsten Staaten etwa im globalen Süden setzen. "Die Welt muss zeigen, dass sie Klimaschutz ernst nimmt. Die Richtschnur bleibt die 1,5 Grad-Grenze."

Die Verhandlungen in Ägypten stünden angesichts des russischen Kriegs und der dadurch ausgelösten globalen Ernährungs- und Energiekrise unter schwierigen Vorzeichen, sagte Morgan. "Aber es darf keine Rückschritte auf der COP27 geben. Wir brauchen eine Beschleunigung der Umsetzung und eine Erhöhung der Ambitionen."