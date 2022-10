Check Point gibt seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 bekannt

San Carlos, Kalifornien (ots) - Check Point kann selbstbewusst auf das dritte Quartal 2022 zurückblicken - durch stabile Einnahmen aus Sicherheitsabonnements und die Erweiterung der Infinity-Plattform mit der Einführung von Horizon, präsentiert das Unternehmen solide Finanzergebnisse



Check Point Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), gibt seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal, das zum 30. September 2022 endete, bekannt. Der Gesamtumsatz beläuft sich auf 578 Millionen US-Dollar (nahezu gleicher Wert in Euro), ein Anstieg von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die durch Sicherheitsabonnements generierten Umsätze betragen 216 Millionen US-Dollar, 13 Prozent Zuwachs im Vorjahresvergleich. Das Betriebsergebnis beträgt 263 Millionen US-Dollar, was 45 Prozent des Umsatzes entspricht. Der Gewinn beträgt 1,77 US-Dollar je Aktie (verwässert) im Vergleich zu 1,65 US-Dollar im dritten Quartal 2021, ein Anstieg um sieben Prozent. Der Einzahlungsüberschuss (Cashflow) aus dem operativen Geschäft beläuft sich auf 240 Millionen US-Dollar, verglichen mit 251 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.