MÜNCHEN (dpa-AFX) - Verbraucher in Deutschland müssen sich nach Darstellung des Ifo-Instituts weiter auf deutliche höhere Preise beim Lebensmittelkauf einstellen. Einzelhändler planten "kräftige Preiserhöhungen", teilten die Wirtschaftsforscher am Freitag in München mit. Rund 97 Prozent der befragten Lebensmittelhändler wollten mehr verlangen. Insgesamt über alle Branchen plant demnach gut die Hälfte der vom Ifo-Institut befragten Unternehmen Preiserhöhungen. Der Anteil sei im Oktober per saldo aber um 2 Punkte auf 51,5 Prozent zurückgegangen.

