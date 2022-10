All for One Group ab 1. November 2022 mit Doppelspitze

Filderstadt (ots) -



- Erstmalig Doppelspitze: Ernennung von Lars Landwehrkamp und Michael Zitz als

Co-CEOs und Sprecher des Vorstands

- Gruppenweite Verantwortung für Ralf Linha als Chief Regional Delivery Officer

(CRDO) ab 1. November 2022

- Verstärkung von außen: Carsten Lange wird neuer Chief Sales Officer (CSO)



Die All for One Group SE, führende Consulting- und IT-Gruppe aus Filderstadt,

gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. November 2022 Lars

Landwehrkamp und Michael Zitz als Co-CEOs und Sprecher des Vorstands ernannt hat

und somit erstmalig eine Doppelspitze zur Führung der Gruppe etabliert.





"Der Vorstand hat es in den letzten 2,5 Jahren unter der Führung vonVorstandssprecher Lars Landwehrkamp geschafft, die All for One Group erfolgreichweiterzuentwickeln und stabil auf Kurs zu halten - trotz erschwerter Bedingungendurch die COVID-19-Pandemie sowie der internen erforderlichen Neustrukturierungdes SAP-Geschäftsbereichs", sagt Josef Blazicek, Aufsichtsratsvorsitzender derAll for One Group. "Im nächsten Schritt gilt es, nun den eingeschlagenen Wegkonsequent fortzusetzen. Wir freuen uns außerordentlich, dass Lars Landwehrkamp(63 J.), Michael Zitz (42 J.) und Stefan Land (55 J.) sich bereit erklärt haben,die All for One Group in den nächsten Jahren auch weiterhin als Vorstände zuführen."Stabwechsel: Tandem-Führung auf ZeitNach seinem geplanten Ausscheiden aus dem Vorstand zum Ende des Geschäftsjahres2023/24 wird Lars Landwehrkamp der Gruppe als Berater weiterhin zur Seitestehen. "Mit der Ernennung von Lars Landwehrkamp und Michael Zitz zu Co-CEOs undSprecher des Vorstands läuten wir den Stabwechsel hinsichtlich des zukünftigenCEO-Postens schon jetzt ein. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit demVorstand in dieser Konstellation hervorragend aufgestellt sind, um die Gruppeauf einen verstärkt profitablen Wachstumskurs zu führen und damit einennachhaltigen Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen", so JosefBlazicek weiter."Sowohl die Entscheidung zur Doppelspitze mit Michael Zitz als auch dengewählten Zeitpunkt halte ich für die Entwicklung der All for One Group fürideal. Ich begrüße diesen Schritt sehr, zumal ich die gemeinsame Vorstandsarbeitmit Michael in den letzten 1,5 Jahren als sehr vorausschauend und zielführendempfunden habe. Dass wir dabei auf dasselbe Unternehmer-Mindset und Verständnisfür Führung und Kultur zurückgreifen, ist sicherlich die Basis unserer sehrguten Zusammenarbeit", kommentiert Vorstandssprecher Lars Landwehrkamp.Chief-Posten mit gruppenweiter VerantwortungMit Ralf Linha und Carsten Lange werden ab 1. November 2022 zudem die Positionen