Sebela Pharmaceuticals® erwirbt exklusive Lizenzrechte zur Entwicklung und Vermarktung von Tegoprazan in den USA und Kanada

Braintree, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Phase-III-Studien mit Tegoprazan zur

Behandlung von erosiver Esophagitis und nicht-erosiver Refluxkrankheit



Sebela Pharmaceuticals ® ist eine exklusive Partnerschaft mit der HK inno.N

Corporation eingegangen, um Tegoprazan in den Vereinigten Staaten und Kanada zu

lizenzieren. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Braintree Laboratories, ein

führendes Unternehmen in der Gastroenterologie und eine Tochtergesellschaft von

Sebela Pharmaceuticals, für die klinische Entwicklung, Registrierung,

Vermarktung und den Vertrieb in den Vereinigten Staaten und Kanada

verantwortlich sein. Tegoprazan, ein neuartiger Kalium-kompetitiver Säureblocker

(P-CAB), ist derzeit in mehreren Regionen, einschließlich Südkorea und China,

zugelassen und wird dort vermarktet.