LambdaTest arbeitet mit Microsoft zusammen, um Unterbrechungen in Entwickler-Workflows durch tiefe Integrationen in der Microsoft Developer Toolchain zu reduzieren

SAN FRANCISCO und NOIDA, Indien, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- LambdaTest, eine führende Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests, hat an verschiedenen Fronten mit Microsoft zusammengearbeitet, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Unterbrechungen zu reduzieren und so den Markteintritt von Unternehmen zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf tiefgreifende technische Integrationen, Zertifizierungskurse und exklusive Angebote für Microsoft-Kunden.

LambdaTest hat eine Playwright-Test-Cloud auf der Basis von HyperExecute gestartet und kündigte tiefe Integrationen mit Microsoft Azure DevOps und GitHub Actions an. Die Förderung von Playwright-Fertigkeiten, Zertifizierungen und exklusive Angebote für Microsoft-Kunden sollen die Einstiegshürde senken. LambdaTest war auch ein Aussteller und Partner auf der Microsoft Ignite.

Die intelligente, in Azure integrierte Test-Orchestrierungsplattform HyperExecute von LambdaTest wurde in Azure DevOps und GitHub Actions integriert, um reibungslose Tests für Microsoft-Unternehmenskunden zu ermöglichen.

Benutzer können jetzt die Test-Orchestrierung auf HyperExecute auslösen, ohne Änderungen an der CI/CD-Einrichtung auf Azure DevOps vorzunehmen. Außerdem können sie den Arbeitsablauf vereinfachen und die Testausführung auf HyperExecute mithilfe von Azure Pipelines intelligent automatisieren.

Darüber hinaus vereinfacht die Integration von HyperExecute in GitHub Actions die Überwachung und Verwaltung aller Softwarefehler an einem Ort. Benutzer können Softwarefehler direkt aus HyperExecute von LambdaTest mit einem Tastendruck in die GitHub-Ablage eintragen. Das Ergebnis ist eine einfache Bereitstellung von Code und eine zuverlässige Lieferung.

Wenn diese Integrationen eingerichtet sind, erleben Entwickler und Tester eine unterbrechungsfreie Umgebung, wenn sie Code committen, und Unternehmen sind in der Lage, ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Außerdem können Benutzer von Playwright jetzt Skripte in einer hochskalierbaren und sicheren Umgebung in der blitzschnellen HyperExecute Playwright Testing Cloud ausführen. Unternehmen können auch das Feedback der Entwickler und die Geschwindigkeit der Veröffentlichung beschleunigen, indem sie die Zeit für die Testauswertung reduzieren. Die äußerst zuverlässige und sichere Infrastruktur von HyperExecute fügt sich reibungslos in den bestehenden Stack ein und ermöglicht Unternehmen ein ausfallfreies Testen.