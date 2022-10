RBC stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 281 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autokonzerns habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem monierte er den reduzierten Jahresausblick in puncto Auslieferungen./edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 02:26 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 02:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 126,6EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 281

Kursziel alt: 281

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m