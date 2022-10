Der Hang Seng China Enterprises Index brach am Freitag in Hongkong um 4,1 Prozent ein. Damit stiegen die Verluste in dieser Woche auf über 8,9 Prozent. Das ist der größte Verlust in einem Fünftageszeitraum nach einem Parteitag seit der Einführung des Index im Jahr 1994. Der Index fiel auf den niedrigsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2008.

Der Hang Seng-Index schloss 3,66 Prozent niedriger in Hongkong bei 14.863,06 Punkten. Der Hang Seng Tech Index verlor 5,6 Prozent. Auf dem Festland sank der chinesische Leitindex CSI 300 um 2,5 Prozent ab und verzeichnete damit in dieser Woche einen Verlust von über fünf Prozent.