UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Wegen schlechterer Aussichten für das Werbegeschäft im wichtigsten Quartal senkt der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 seine Prognose ein weiteres Mal. Neben Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und der anhaltend hohen Inflation belastet die zunehmende Konsumflaute. "Aktuell zeichnet sich deshalb im vierten Quartal 2022 ein stärker eingetrübtes gesamtwirtschaftliches Umfeld ab als ursprünglich", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Donnerstagabend. Am Aktienmarkt kam dies nicht gut an. Die Aktie verlor im frühen Handel am Freitag um mehr als sechs Prozent. Damit summiert sich der Kursverlust des Papiers seit Anfang des Jahres auf mehr als 50 Prozent.

Der Umsatz dürfte im laufenden Jahr auf rund 4,15 Milliarden Euro zurückgehen, hieß es weiter. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat.1 noch 4,5 Milliarden Euro erlöst. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte derweil mit 650 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 840 Millionen Euro liegen. Darin seien der negative Konsolidierungseffekt aus der vollständigen Übernahme der Streaming-Plattform Joyn sowie Kostensparmaßnahmen enthalten.