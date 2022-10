International bedeutendster Managementpreis geht an technischen Betreiber des AKH Wien - VAMED erhält EFQM Global Award - ANHÄNGE

Wien/Lyon (ots) - VAMED-KMB, ein Unternehmen des weltweit führenden

Gesundheitskonzerns VAMED, mit olympischem Gold in Organisationsführung 2022

geehrt - Höchste Anerkennung für 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für

Einsatz in der Pandemie



Der international bedeutendste Preis für Unternehmensführung geht in diesem Jahr

an den technischen Betreiber des Universitätsklinikums AKH Wien. In Lyon ist am

Donnerstag die VAMED-KMB, ein Unternehmen des weltweit führenden

Gesundheitskonzerns VAMED, mit dem EFQM Global Award ausgezeichnet worden. Der

internationale Preis, der von EFQM nach Auswahl durch eine Expertenjury aus

Wirtschaft und Wissenschaft vergeben wird, gilt als Auszeichnung mit den

strengsten Vergabekriterien und damit als olympisches Gold für Organisations-

und Unternehmensführung.