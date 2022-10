Bruttoinlandsprodukt im 3. Quartal 2022 um 0,3 % höher als im Vorquartal / Wirtschaftsleistung übertrifft trotz schwieriger Rahmenbedingungen erstmals Vorkrisenniveau

WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 3. Quartal 2022



0,3 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)



1,1 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)



1,2 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)





Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 3. Quartal 2022 gegenüber dem 2. Quartal2022 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 % gestiegen. Nach demleichten Anstieg im 2. Quartal 2022 (+0,1 %) behauptete sich die deutscheWirtschaft damit weiterhin trotz schwieriger weltwirtschaftlicherRahmenbedingungen mit anhaltender Corona-Pandemie, gestörten Lieferketten,steigenden Preisen und dem Krieg in der Ukraine. Die Wirtschaftsleistung im 3.Quartal 2022 wurde vor allem von den privaten Konsumausgaben getragen.Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich gestiegenIm Vorjahresvergleich war das BIP im 3. Quartal 2022 preisbereinigt 1,1 %,preis- und kalenderbereinigt 1,2 % höher als im 3. Quartal 2021. Im Vergleichzum 4. Quartal 2019, dem Quartal vor Beginn der Corona-Krise, lag das preis-,saison- und kalenderbereinigte BIP im 3. Quartal 2022 erstmals oberhalb desVorkrisenniveaus (+0,2 %).Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise und den Folgen des Kriegs in der Ukrainesind diese Ergebnisse mit größeren Unsicherheiten als sonst üblich behaftet.Revision der bisherigen ErgebnisseNeben der Erstberechnung des 3. Quartals 2022 hat das Statistische Bundesamt,wie zu diesem Veröffentlichungstermin üblich, auch die bisher veröffentlichtenErgebnisse überarbeitet und neu verfügbare statistische Informationen in dieBerechnungen des 1. und 2. Quartals 2022 einbezogen. Dabei ergaben sich für daspreisbereinigte BIP nur geringfügige Änderungen der bisherigen Ergebnisse vonbis zu 0,1 Prozentpunkten. Detaillierte Angaben zu den Neuberechnungen enthältdie Tabelle "Alt-Neu-Vergleich" am Ende dieser Pressemitteilung.Weiterführende Informationen:Ausführliche Ergebnisse für das 3. Quartal 2022 gibt das Statistische Bundesamtam 25. November 2022 bekannt.Eine lange Reihe mit Quartalsergebnissen zum Bruttoinlandsprodukt seit dem 1.Quartal 1970 ist auf der Themenseite "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen,Inlandsprodukt" als Download verfügbar.Das BIP ist auch Teil des "Krisenmonitors" (www.destatis.de/krisenmonitor), mitdem das Statistische Bundesamt die Entwicklung wichtiger Konjunkturindikatorenin der Corona-Krise und in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009gegenüberstellt. Zudem ist das BIP neben weiteren Indikatoren zur Einordnung derwirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auf der Sonderseite"Corona-Statistiken" (www.destatis.de/corona) sowie im "Dashboard Deutschland"(www.dashboard-deutschland.de) verfügbar. Im Dashboard Deutschland bündelt dasStatistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik undweiterer Datenanbieter zu verschiedenen Themenbereichen wie Wirtschaft undFinanzen sowie Umwelt, Gesundheit und Mobilität.Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionenwirken sich auf viele Bereiche in Gesellschaft und Wirtschaft aus. Auf einerSonderseite haben wir dazu Daten und Informationen zusammengestellt.