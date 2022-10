BOSTON, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- OverIT, ein maßgebliches, weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Außendienstmanagement-Software, hat eine Vereinbarung mit der internationalen Tochtergesellschaft Global Power Generation (GPG) von Naturgy, einem führenden multinationalen Unternehmen im Gas- und Stromsektor, getroffen, um Wartungspersonal, das in Windparks in Chile und Gas-und-Dampf-Kombikraftwerken in Mexiko arbeitet, per Fernzugriff zu unterstützen. Das Unternehmen plant, die Reichweite bald auf andere Länder auszuweiten.