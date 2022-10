JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis von 5,87 Milliarden Euro im dritten Quartal habe deutlich über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei nicht klar, ob im Konsens die Sondereffekte infolge des Börsengangs der Sportwagen-Tochter Porsche und die Abschreibungen auf Vermögenswerte in Russland enthalten seien. Der Ausblick sei, was die wichtigsten Aspekte betreffe, bestätigt, aber die Jahresprognose für die Auslieferungen wegen der Lieferkettenprobleme gekappt worden./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 07:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 07:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 127,8EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m