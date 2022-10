Tarifeinigung im Dachdeckerhandwerk Zukunftssicherung in schwierigen Zeiten

Köln (ots) - Nach langwierigen und kontroversen Verhandlungen haben sich die

Tarifvertragsparteien des Dachdeckerhandwerks auf einen zukunftsweisenden

Tarifkompromiss verständigt. Der Zentralverband des Deutschen

Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) vereinbarten,

dass die Löhne und Gehälter für die rund 100.000 Beschäftigten zum 1. November

2022 um 5,0 % und zum 1. Oktober 2023 um weitere 3,0 % angehoben werden. Die

Gesamtlaufzeit der neuen Tarifverträge beträgt 27 Monate. Zusätzlich erhalten

die Beschäftigten einen Ausgleich der deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten

in Form einer steuer- und sozialabgabenfreien Inflationsprämie in Höhe von 950

Euro, zahlbar in zwei gleichen Raten im Frühjahr 2023 und 2024.



Auch die Auszubildenden im Dachdeckerhandwerk können sich über mehr Geld freuen:

Die Ausbildungsvergütung wird für jedes Ausbildungsjahr in zwei Schritten

angehoben. So erhalten Auszubildende im 3. Lehrjahr künftig 1.260 Euro, ab

Oktober 2023 sind es dann 1.320 Euro.