Goldpreis: Der Chart sieht jetzt deutlich besser aus!

Statistisch gesehen stehen uns an den Aktienmärkten nun die besten sechs Wochen des Jahres bevor. Dazu kommt, dass die Investoren am kommenden Mittwoch noch mit einem letzten großen Zinsschritt um 75 Basispunkte der Federal Reserve rechnen ( siehe hier ausführlich ). Danach dürfte es mit kleineren Schritten weitergehen, ehe der Zinserhöhungszyklus im Frühjahr (!?) endet. So jedenfalls sieht es das Drehbuch derzeit vor.

Die Lage an den Kapitalmärkten hat sich deutlich aufgehellt. Der Goldpreis markierte ein Doppeltief und macht Hoffnung auf einen Aufwärtstrend. Und so sehen auch die Charts bei einigen Goldaktien wieder besser aus.

Dollar toppt, Goldpreis mit Doppeltief

Offenbar hat nun auch der US-Dollar getoppt, was Luft für die Rohstoffpreise schafft. So hat Gold erfolgreich an einem Deoppeltief um 1.615 US-Dollar je Unze (September und Oktober) gearbeitet und läuft jetzt auf den nächsten Widerstand von 1.680 US-Dollar je Unze zu. Gelingt hier ein Ausbruch, wartet eigentlich erst die 200-Tage-Line bei rund 1.810 US-Dollar je Unze als nächster großer Widerstand. Eine sechswöchige Rallye im breiten Markt samt nicht mehr starkem Dollar könnte den Goldpreis tatsächlich dorthin katapultieren. Oder wie wir es vor einigen Tagen schrieben: Das Licht am Ende des Tunnels ist diesmal kein Toderstern.

Goldaktien mit Chancen

Mit der technisch verbesserten Situation beim Goldpreis sieht es auch bei einigen Goldaktien wieder besser aus. So laufen die Papiere von Brixton Metals (0,15 CAD | 0,17 CAD; 0,11 Euro; CA11120Q3026) auf eine Entscheidung zu (siehe Graphik unten). Die Aktie markierte im Oktober ein höheres Tief als im September und drehte dann noch oben. Mit einem stärkeren Goldpreis im Rücken könnte die Aktie des Gold-Kupfer-Explorers aus Kanada in den Bereich des März-Hochs bei rund 0,20 CAD laufen. Nicht zu vergessen. Die Londoner Metallbörse LME befragt derzeit seine Mitglieder, ob man Metalle aus Russland nicht künftig vom Handel ausschließen soll. Einige Anbieter wie Aurubis und Alcoa haben sich bereits dafür ausgesprochen. Kommt dies, wäre das ein Boost für den Kupferpreis nd könnte auch Brixton Metals weiteren Schub verleihen.