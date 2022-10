BANGKOK, 28. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das Ultra-Breitband-Forum 2022 hob heute in Bangkok seinen Vorhang, und David Wang, Huaweis Executive Director of the Board und Vorsitzender des ICT Infrastructure Managing Board, hielt eine Keynote mit dem Titel Stride to Ultra-Broadband 5.5G. In seiner Rede skizzierte Wang die enormen Veränderungen, die bis 2030 in Bereichen wie Smart Homes, Smart Campuses und Industrial Internet stattfinden werden. Er machte auch deutlich, dass das Ultrabreitband 5.5G ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer intelligenten Welt sein wird, und empfahl der Branche, vier wichtige Schritte zu unternehmen, um diesen Prozess zu beschleunigen. Er rief alle Akteure der Branche dazu auf, zusammenzuarbeiten und schneller auf das Ultrabreitband 5.5G hinzuarbeiten.