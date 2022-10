EU-Herkunftssiegel für Münchner 'Oktoberfestbier'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat dem Münchner "Oktoberfestbier" das Schutzsiegel "geschützte geografische Angabe (g.g.A.)" erteilt. Wie die Vertretung der EU-Kommission in München am Freitag mitteilte, wird die neue Bezeichnung in die Liste der 1598 bereits geschützten Lebensmittelerzeugnisse aufgenommen.

