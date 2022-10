Meta-Chef Mark Zuckerberg hat am Mittwoch, den 26 Oktober 14:00 PT die Quartalszahlen für sein Unternehmen präsentiert. Analysten fürchteten, dass Meta noch deutlich schwerer vom herausfordernden Werbeumfeld getroffen sein könnte als Alphabet. Leider wurden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Die Börse verliert langsam den Glauben an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, weil er trotz sinkender Umsätze Milliarden in seine Vision von virtuellen Welten steckt. Die Aktie des Facebook-Konzerns Meta sackte zum Auftakt des US-Handels am Donnerstag, den 27. Oktober um 24,56 Prozent ab. Allein im zweiten Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, in der am Metaverse gearbeitet wird, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Milliarden US-Dollar. Seit Jahresbeginn sammelte sich ein Fehlbetrag von 9,4 Milliarden US-Dollar an - bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar.

