Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen MOOVE stellt Insolvenzantrag

Aachen (ots) - Die MOOVE GmbH, ein Pionier nachhaltiger 'Last

Mile'-Mobilitätslösungen, hat am 19.10.2022 beim Amtsgericht Aachen einen

Insolvenzantrag gestellt. Dr. Dirk Wegener

(https://www.dhpg.de/de/unternehmen/team/detail/dirk-wegener-mbl) , Rechtsanwalt

und Partner der dhpg, wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.



Das Unternehmen hat sich auf neue Ansätze für elektrische, automatisierte und

vernetzte Lösungen für den 'Last Mile' - Güter- und Personentransport

spezialisiert und beschäftigt derzeit 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach

erfolgreichem Abschluss der Konzeptphase und Vorserie, die die Grundlage für die

Serienentwicklung bilden, und großem Interesse potenzieller Investoren, wurde

MOOVE zuletzt von den jüngeren Entwicklungen am Finanzmarkt getroffen. Die

begonnene Finanzierungsrunde konnte nicht termingerecht abgeschlossen werden.

Dies führte zu Zahlungsschwierigkeiten.