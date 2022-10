q.beyond veröffentlicht erneute Guidance-Anpassung und kündigt Strategiewechsel im SaaS-Geschäft an



q.beyond hat am Mittwoch vorläufige Q3-Zahlen und eine neue Prognose für 2022 veröffentlicht. Gleichzeitig stellte das Unternehmen erste Eckpunkte seiner veränderten SaaS-Strategie vor, die Ende November konkretisiert werden soll.



[Tabelle]



Divergierende Segmententwicklung hält an, SAP-Geschäft enttäuscht erneut: Im abgelaufenen Quartal verzeichnete der IT-Dienstleister im SAP-Bereich abermals einen erheblichen Umsatzrückgang auf 7,9 Mio. Euro (-21,5% yoy). Die hinter den Erwartungen liegende Performance ist neben einer unverändert starken Zurückhaltung der Kunden bei Transformationsprojekten auch auf vertriebliche Ineffizienzen zurückzuführen. Diesbezüglich hat sich das Unternehmen innerhalb des Geschäftsbereichs personalpolitisch bereits reorganisiert. Im Segment Cloud & IoT erhöhten sich die Erlöse hingegen um +17,5% yoy auf 35,3 Mio. Euro. Angesichts der Konsolidierung von datac bereits ab Mitte Juni 2021 und der Entkonsolidierung des übrigen Colocation-Geschäfts erst Ende September 2021 war die Steigerung gemäß Vorstand nahezu vollumfänglich organischer Natur.



EBITDA-Marge im Vorjahresvergleich konstant: Das operative Konzern-EBITDA verbesserte sich exklusive des Colocation-Buchgewinns (27,8 Mio. Euro) in Q3/21 leicht auf 1,7 Mio. Euro (Vj.: 1,6 Mio. Euro). Dabei dürfte der SAP-Segmentbeitrag (EBITDA vor Verwaltungskosten und sonstigem Ergebnis) u.E. infolge einer strikten Kostendisziplin unterproportional zum Umsatz auf 1,6 Mio. Euro gesunken sein (-12,8% yoy). Der Geschäftsbereich Cloud & IoT sollte nur einen leichten Anstieg des Segmentbeitrags auf 3,3 Mio. Euro verzeichnet haben (+5,3% yoy). So sieht sich q.beyond hier gegenwärtig zwei ergebnisbelastenden Faktoren gegenüber. Einerseits wurde das profitable Colocation-Geschäft (EBITDA: 5 Mio. Euro p.a.) gegen den operativen Geschäftsbetrieb von scanplus getauscht (MONe: 1 Mio. Euro EBITDA in 2022). Andererseits hat das Unternehmen zusätzliche Investitionen in den Ausbau des SaaS-Geschäfts von rund 5 Mio. Euro getätigt, die sich u.a. in den Personalaufwendungen für Entwickler und Marketingexperten zeigen.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 1,40 Euro