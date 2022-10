Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Zunehmende Bedeutung von Flexibilität in Zeiten von "New Work" /Gestiegene Zufriedenheits- und Produktivitätswerte: Positive Bilanz nachEinführung der 4-Tage-Woche bei der Schwaiger Group / Bedürfnisse derArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entscheidender Faktor im "War for Talents"Sechs Monate nach Einführung der 4-Tage-Woche ziehen Geschäftsführung undMitarbeitende der auf nachhaltige Revitalisierung von Büroimmobilienspezialisierten Schwaiger Group eine positive Bilanz. Angestellte schätzen einerMitarbeitendenbefragung zufolge besonders die ausgeglichenere Work-Life-Balanceund die gewonnene Zeit für das Privatleben, während Geschäftsführer MichaelSchwaiger eine höhere Bindung an das Unternehmen bei gleichbleibenderProduktivität konstatiert: "Seit ihrer Einführung vor einem halben Jahr ist die4-Tage-Woche zu einem wesentlichen Baustein unserer Unternehmenskultur geworden.Durch die Reduktion von fünf auf vier Tage bei gleichbleibendem Gehalt habensich weder die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden noch die des Unternehmensin irgendeiner Form verringert. Im Gegenteil!" Anfang 2022 hat die SchwaigerGroup die Arbeitszeitverkürzung von fünf auf vier Tage bei vollem Lohnausgleichfür alle Mitarbeitenden gewagt, um auf diesem Weg seine Attraktivität alsArbeitgeber nachhaltig zu stärken und entscheidend zu Mitarbeiterzufriedenheitund -gesundheit beizutragen."Flexibilität" ist das Zauberwort, das in der Arbeitswelt nicht zuletzt durchdie Pandemiebedingungen, aber auch durch die allgemein zunehmendeAuseinandersetzung mit New Work Ansätzen an Bedeutung gewonnen hat. Bereits vorder Einführung der temporären Homeoffice-Pflicht haben zukunftsorientierteUnternehmerinnen und Unternehmer die Flexibilisierung der Arbeitszeiten und desArbeitsortes als entscheidenden Wettbewerbsvorteil begriffen, um so dieZufriedenheit der Mitarbeitenden in den Fokus zu nehmen. Ein Trend, der in derReduzierung der Arbeitswoche auf nur noch vier Tage immer mehr Fahrt aufnimmtund international in zahlreichen Versuchen für Aufsehen sorgt. Derzeit laufenTests in Irland, den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Israel und mit erstenErgebnissen nach drei Monaten in Großbritannien. Rund 70 Unternehmen haben sichhier seit Juni einem sechsmonatigen Experiment zur Flexibilisierung derArbeitszeit im Rahmen einer 4-Tage-Woche unterzogen und ziehen zur Halbzeit eindurchweg positives Fazit: Die Produktivität sei gleichgeblieben und in einigenFällen sogar gestiegen. Das Mehr an Freizeit steigere das Wohlbefinden und mache