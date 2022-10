"Wir werden den digitalen C-ITS-Baustellenwarner bundesweit auf allen Autobahnen einführen" teilte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Freitag mit. "So erfahren die Fahrerinnen und Fahrer auf den Autobahnen frühzeitig, ob auf der vor ihnen liegenden Strecke eine Tagesbaustelle eingerichtet wurde."/maa/DP/ngu

ERKNER (dpa-AFX) - Bis Ende 2023 will die Autobahngesellschaft des Bundes ihre mobilen Absperr-Schilder bei Baustellen mit einem digitalen Warnsystem ausstatten. Startschuss für die bundesweite Umrüstung der Tafeln war an diesem Freitag im brandenburgischen Erkner. Das Kommunikationssystem soll damit Fahrzeuge "frühzeitig und zuverlässig" vor einer Tagesbaustelle warnen, teilte die Gesellschaft mit. Gewarnt werden können vernetzte Fahrzeuge, die mit entsprechender Technik ausgestattet sind.

Neues Baustellenwarnsystem für Autobahnen - Startschuss in Erkner

