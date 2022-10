Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe Gründung der Fachgruppe "Baulicher Brandschutz"

Berlin (ots) - Gründungsversammlung in Köln - Großer Bedarf an Fachunternehmen

im Rahmen der Energiewende



Am Freitag, den 21. Oktober 2022, hat sich in Köln auf ihrer

Gründungsversammlung die Fachgruppe "Baulicher Brandschutz" unter dem Dach des

Bundesverbandes Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) konstituiert und ihre

Arbeit aufgenommen. Die Fachgruppe umfasst bereits 18 Unternehmen und steht

weiteren Interessenten offen.



Die Herausforderungen im baulichen Brandschutz bestehen zunehmend in den

Transformationsaufgaben im Rahmen der Energiewende, die bei Bau- und

Umbautätigkeiten umzusetzen sind. Auch im Bestand ist sicherer baulicher

Brandschutz weiter zu gewährleisten. Dazu sind qualifizierte Anbieter mit

geschulten Fachkräften im baulichen Brandschutz mehr denn je gefragt.