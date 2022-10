Ein Mercedes-Benz Flügeltürer als digitale Aktie (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Auto-Ikone von 1954 ist das erste Anlageobjekt eines neuartigen

Wertpapiermarktes

- FinTech heartstocks.com ermöglicht über digitale Aktien eine

Beteiligungsmöglichkeit an Legenden, Liebhaberstücken und bisher nicht

handelbaren Werten

- Anteile am 300 SL Gullwing können ab 16.50 Euro gezeichnet werden

- Blockchain-Technologie garantiert höchste Sicherheit für Emittenten und

Anleger

- Demokratisierung des exklusiven Marktes für wertvolle Oldtimer und andere

Ikonen



Ein Mercedes-Benz Flügeltürer von 1954 ist das erste Anlageobjekt eines

neuartigen Wertpapiermarktes, der nach einer umfangreichen Prüfungsphase jetzt

an den Start geht.