Erster Store in Deutschland / My Jewellery eröffnet Boutique in Köln (FOTO)

Köln (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 27.10.2022 lud das niederländische

Schmuck-Label My Jewellery zahlreiche Influencer zum exklusiven Pre-Opening

seiner ersten deutschen Boutique ein. Zur Veranstaltung im neuen Store in der

Kölner Ehrenstraße erschienen Content Kreatorinnen wie Angelina Lilienne und

Laura Spiessmacher, aber auch prominente TV-Gesichter wie Lena Schiwiora und

Mimi Gwozdz.



Pinke Neonlampen, goldene Kleiderstangen, edle Samtvorhänge und viel Marmor. Die

neue, 90 Quadratmeter große My Jewellery Boutique auf der Ehrenstraße 23 in Köln

erstrahlt im für die Marke charakteristischen Look, der gute Laune versprüht.





Gute Laune gab es auch beim gestrigen Influencer Pre-Opening des Stores. Zudiesem waren Content Kreatorinnen wie Angelina Lilienne, Laura Spiessmacher undCathy Marie Maranca eingeladen. Aber auch lokale Influencerinnen wie KiraBejaoui oder Model Mara Belger sowie prominente TV-Gesichter wie Lena Schiwioraund Mimi Gwozdz waren vor Ort. Nach einer Begrüßungsrede der Brand ManagerinPleuni Cuppen konnten die Gäste bei Musik, Snacks und Drinks von Lillet und Ginde Cologne den Store und die Kollektionen des Labels schon einen Tag vor deroffiziellen Eröffnung exklusiv in Augenschein nehmen. Bei ausgelassener Stimmungwurden später auch individuelle Schmuckstücke am Giftcorner zusammengestellt."Wir sind überglücklich, heute in Köln unsere erste deutsche Boutique zueröffnen. Wir laden alle Kölner ein, bei uns in der Ehrenstraße die My JewelleryWelt zu entdecken.", so Cuppen. Am heutigen Freitag, den 28.Oktober um 10.00 Uhröffnet die My Jewellery Boutique offiziell für Kundinnen und Kunden. Die ersten200 KäuferInnen dürfen sich neben exklusiven Schuck- und Modekollektionen,Beauty- und Lifestyleprodukten außerdem über eine limitierte Goodie Bag freuen.Auch wird es künftig möglich sein, Schmuckstücke individuell personalisieren zulassen. Erstklassige Beratung durch die My Jewellery MitarbeiterInnen inklusive.Mittwochs und donnerstags kann man sich in der Boutique übrigens Ohrlöcherstechen lassen - auch ganz ohne Termin.Über My JewelleryDas frauengeführte Familienunternehmen My Jewellery entstand im Sommer 2011 auseiner Leidenschaft heraus. In den Niederlanden eröffnete Gründerin SharonHilgers vier Jahre später die erste Schmuckboutique in Den Bosch. Heute gibt esneben dem Onlineshop http://www.my-jewellery.com/ in den Niederlanden, inBelgien und nun auch in Deutschland insgesamt 26 My Jewellery Boutiquen. ImMittelpunkt stehen Lieblingsartikel aus dem Schmuck-Bereich. Aber auch Mode-,Beauty- und Lifestyle-Produkte sind hier zu finden, die einen in den kleinen undgroßen Momenten des Lebens strahlen lassen und für ein positives Mindset sorgen.My Jewellery nimmt seine soziale Verantwortung gegenüber den über 650Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und der Umwelt sehr ernst. Jedes Schmuckstückist selbst designt, besteht aus vergoldetem (18K vergoldet) oder versilbertemPremium-Edelstahl und ist zu 100% wasserfest.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswertherstraße 13240474 Düsseldorf0152 33883348mailto:info@juli-pr.comhttp://www.juli-pr.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166312/5356418OTS: My Jewellery