BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christian Dürr, hat den europäischen Kompromiss zum Verbrenner-Aus begrüßt und dabei die Bedeutung von synthetischen Kraftstoffen betont. Der Weg für E-Fuels, wie die Kraftstoffe genannt werden, sei nun "von europäischer Seite freigemacht worden", sagte Dürr am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments hatten sich am Donnerstagabend darauf geeinigt, dass in der EU ab 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Dies soll 2035 in Kraft treten, aber im Jahr 2026 noch mal überprüft werden. Als Teil der Einigung ist auch eine Bitte an die EU-Kommission festgehalten, zu überprüfen, ob E-Fuels für Autos künftig in Frage kommen könnten. Darauf hatte die FDP gedrungen.