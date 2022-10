5. MarkenSlam meerkorn gewinnt den Start-up Wettbewerb des Marketing Club Hamburg 2022 (FOTO)

Hamburg (ots) - Gestern Abend wurde nach zweijähriger Corona Pause der 5.

MarkenSlam live und vor Publikum im Hamburger Mindspace ausgetragen. In dem vom

Marketing Club Hamburg e.V. initiierten Start-up Wettbewerb wurde wieder die

beste Gründungsidee gesucht.



Unter den zahlreichen Bewerbungen hatten es die 5 Start-ups Alder Rum Bio, HOX,

meerkorn / Mylly, myndpaar und perfeggt nach intensiver Auswertung der

eingereichten Unterlagen durch die mehrköpfige Programmkommission des Marketing

Club Hamburg in das gestrige Finale am Rödingsmarkt geschafft. In

10-Minuten-Pitches traten die 5 Start-ups gegeneinander an. Die

Expertenkommission, bestehend aus Katharina Frerichs (Leiterin Marketing,

Harry-Brot GmbH), Prof. Dr. Wolfgang Merkle (Professor für Marketing &

Management, University of Europe for Applied Sciences und Präsident Marketing

Club Hamburg e.V.) und Oliver Klein (Founder und CEO, cherrypicker) hakte nach

und hinterfragte die einzelnen Businessmodelle der Start-ups.