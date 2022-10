NEW YORK (dpa-AFX) - Schwache Geschäftszahlen und ein eingetrübter Ausblick von Amazon lasten am Freitag auf der US-Techbörse Nasdaq. Dagegen fielen die Kennziffern anderer Technologiekonzerne wie Apple weitaus besser aus. Der Nasdaq 100 wird am Freitag vom Broker IG dennoch rund 0,9 Prozent im Minus erwartet.

Positive Impulse für den breiten Markt lieferten vorbörslich indes frische US-Konjunkturdaten. So stiegen Einkommen und Ausgaben der US-Verbraucher im September, die Konsumausgaben sogar mehr als gedacht.