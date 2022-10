Drei deutsche Unternehmen im Rahmen der FSC® Furniture Awards ausgezeichnet

Mailand/Freiburg (ots) - FSC zeichnet Nachhaltigkeit im europäischen

Holzmöbelmarkt aus



- Hammerbacher - Manufacturer of the Year Indoor

- Otto Group - Retailer of the Year

- T&S Home&Living - Retailer Commitment Award



Im Rahmen einer feierlichen Verleihung in Mailand am 28. Oktober 2022 wurden vom

Forest Stewardship Council® (FSC) die Gewinner der vierten FSC Furniture Awards

(https://www.fscfurnitureawards.org) geehrt. Unter dem Motto "Better living,

healthy forests" zeichnete FSC dabei Unternehmen der europäischen Möbelbranche

für ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit aus. Die Preisverleihung fand im

ADI Design Museum in Mailand statt. FSC würdigt mit diesen Auszeichnungen das

Bestreben von Unternehmen der Möbelbranche, einen Beitrag an der Mission Wälder

Für Immer Für Alle zu leisten. Alle Gewinner haben eines gemeinsam: Ihr

außergewöhnliches Engagement für die Auswahl von Rohstoffen aus

verantwortungsvoller Waldwirtschaft und die Überzeugung, dass FSC-zertifizierte

Produkte einen bedeutenden Beitrag für die Zukunft leisten.