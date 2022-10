Jetzt geht es ans Eingemachte: Eine Reihe von Gesetzen bzw. Gesetzesvorhaben zielt darauf ab, den Bürger künftig für die Staatsschulden und -ausgaben direkt bluten zu lassen – landläufig nennt man das Enteignung. Smart Investor Gastautor Josef Schöftenhuber spricht die wichtigsten Punkte an. Wie die Entrechtung der Menschen über Grundrechtseinschränkungen in atemberaubender Geschwindigkeit voranschreitet, erläutert Gastautor Erich Hambach . Inwieweit schon heute Enteignung stattfindet und was man als Bürger noch dagegen tun kann, das lesen Sie zudem im Beitrag " Das große Bild ".

Deutschland wird gern als "wirtschaftlicher Motor Europas" bezeichnet – doch das anfängliche Stottern ist längst zur chronischen Unwucht geworden, die Auswirkungen auf die gesamte Eurozone hat. Smart Investor nennt und beleuchtet nicht weniger als neun (!) Risikofaktoren, die dem überfrachteten deutschen Bundeshaushalt den endgültigen Gnadenstoß versetzen könnten.

Wie Austrians denken und handeln

Traditionell ist der Herbst Messezeit. Da machen Wirtschaftskonferenzen keine Ausnahme, die Austrians schon gar nicht. Smart Investor berichtet von zwei Konferenzen, die im Geiste der österreichischen Schule stattfanden – der World of Value in Frankfurt/Main und die Jahreskonferenz des Ludwig von Mises Instituts Deutschland in München. Während es in der bayerischen Landeshauptstadt um die vielfältigen aktuellen Bedrohungen der bürgerlichen Freiheit ging, befassten sich die Referenten auf der World of Value schwerpunktmäßig mit der wirtschaftlichen Lage und wie man als Anleger damit umgehen sollte. Smart Investor fasst die wichtigsten Thesen zusammen.

Edelmetalle – Geduld bleibt das Gebot der Stunde

Obwohl sich Gold – und mit Einschränkungen Silber – wacker in der Börsenkrise der letzten Monate schlugen, war die Performance für eingefleischte Edelmetallfans enttäuschend. Müssten Hochinflation und Krieg dem Kurs des Krisenmetalls nicht längst auf die Sprünge geholfen haben? Ganz so einfach ist es nicht, wie Smart Investor anhand der aktuellen Bestimmungsfaktoren und der Marktwahrnehmung erläutert. Dazu werden aussichtsreiche Edelmetallproduzenten vorgestellt, die von einer Verbesserung des Sektors profitieren sollten. Portfoliomanager Gunter Burgbacher erläutert in seinem Gastbeitrag zudem die Vorzüge von Royalty- und Streamingunternehmen.

Das andere Italien

Nach den Parlamentswahlen war Italien in aller Munde. Dass es noch ein kleines, aber feines "anderes Italien" gibt, geriet dabei leicht in Vergessenheit. In der Rubrik Lebensart & Kapital – International stellt Smart Investor diesmal San Marino vor, ein Zwergstaat, der sehr viel mehr ist als nur ein Paradies für Briefmarken- und Münzsammler.

Hinter den Narrativen

Als passionierter Goldanleger ist es Martin Siegel, Geschäftsführer der Stabilitas GmbH, gewohnt, dass sein Metier nur verzerrt in den Medien stattfindet. Zusammen mit Smart Investor wirft er einen Blick hinter aktuelle Mediennarrative im politisch-wirtschaftlichen Bereich und klopft sie auf ihren Wahrheitsgehalt ab.

