Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mailand, Italien (ots) - Unter dem Vorsitz von Guido Bortoni hat heute derVerwaltungsrat von CESI S.p.A. (Centro Elettrotecnico Spermentale Italiano,Italienisches Elektrotechnisches Versuchszentrum) Domenico Villani zum neuen CEOdes Unternehmens ernannt. Villani tritt die Nachfolge von Matteo Codazzi an, derdas Unternehmen verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.Domenico Villani, der seit 2006 für CESI tätig ist, war bisher als ExecutiveVice President des Bereichs Testing, Inspektion und Zertifizierung zuständig.Daneben war er Chief Executive Officer der beiden deutschen Tochterunternehmender Gruppe, IPH GmbH und FHG E&T GmbH, der KEMA BV Arnhem in den Niederlandenund der ZKU in Prag. Villani ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats von CESI USAsowie Vizepräsident von CIGRE Italia und Berater des italienischenElektronischen Komitees (CEI) und der Circular Evolution Association. Zuvor warer bei Siemens, VATech und Schneider Electric tätig. "Ich danke denGesellschaftern für das Vertrauen, das sie in mich setzen. Die Entscheidungeinen Manager aus den eigenen CESI-Reihen auf dieser Position zu besetzen, istein wichtiges Signal und drückt gleichzeitig ihre Wertschätzung gegenüber meinenFähigkeiten aus. Uns bei CESI, als solidem Unternehmen mit spannendenEntwicklungsperspektiven, bieten sich im schnell verändernden Energiesektorzahlreiche Chancen. Dank der Kompetenz und des Einsatzes unsererMitarbeiterinnen und Mitarbeitern verfügen wir über die besten Voraussetzungen,um unsere Ziele zu erreichen", so der neue CEO Domenico Villani.Matteo Codazzi bedankt sich ebenfalls bei den Gesellschaftern und seinenKolleginnen und Kollegen von CESI: "Mein Dank gilt den Gesellschaftern und demVerwaltungsrat, die mir in den letzten Jahren mit ihrem Vertrauen die Chancegegeben haben, meine Aufgabe bestmöglich zu erfüllen. Ein besonderer Dank gehtauch an alle meine Kolleginnen und Kollegen: Die Zusammenarbeit mit ihnen allenwar für mich ein echtes Privileg. Es ist in erster Linie ihrem Einsatz zuverdanken, dass sich CESI mit Stolz von einem Zentrum für technologischeSpitzenleistungen zu einem echten multinationalen Dienstleister entwickelt hat,der die Energiewende unterstützt - aus zahlreichen Niederlassungen und Labors inder ganzen Welt."Mit Blick auf den Führungswechsel ergänzt der Vorsitzende des VerwaltungsratsGuido Bortoni: "Ich gratuliere dem neuen CEO Domenico Villani und danke MatteoCodazzi für seine langjährige Arbeit für CESI, auch im Namen des gesamtenVerwaltungsrats. Ich freue mich zudem sehr, dass die Aktionäre für die Ernennungvon Domenico Villani gestimmt haben, einem erfahrenen Manager aus unserem