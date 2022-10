(neu: Kurse aktualisiert, mehr Details)



WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen hat wegen hoher Abschreibungen bei Softwareprojekten und Sonderkosten im dritten Quartal trotz eines ordentlichen Laufs im Tagesgeschäft einen Gewinneinbruch erlitten. Im eigentlichen Geschäft konnten die Wolfsburger deutlich zulegen, auch weil das Vorjahresquartal stark von Covid-Einschränkungen geprägt war. Eine milliardenschwere Abschreibung auf den vor drei Jahren mit großen Hoffnungen begleiteten Einstieg bei der US-Softwarefirma Argo lastete aber auf dem Gewinn. Zudem fielen hohe Aufwendungen für die ausgesetzten Geschäfte in Russland und für den Porsche-Börsengang an. Die Ziele für die Jahresauslieferungen musste der Konzern wegen mangelnder Teileversorgung außerdem eindampfen.

Die im Dax notierte VW-Vorzugsaktie verlor am Freitagnachmittag 3,3 Prozent auf etwas mehr als 126 Euro und gehörte damit zu den Schlusslichtern im deutschen Leitindex. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sprach allerdings von starken Resultaten, wenn die Sonderbelastungen wie für Russland und den Porsche-Börsengang aus dem operativen Ergebnis herausgerechnet würden. Es habe zwar viele Sondereffekte gegeben, aber die Zahlen sähen nicht so schlimm aus wie befürchtet, schrieb Stifel-Experte Daniel Schwarz. Die seit einem Monat notierten Porsche-AG-Vorzüge legten hingegen um 0,6 Prozent zu.

Konzernchef Oliver Blume, seit Anfang September im Amt, will das Tempo demonstrativ erhöhen. Bereits am Nachmittag werde er intern über die weitere Plattformstrategie entscheiden - und auch für den Rest des Jahres kündigte er Weichenstellungen an. "Was im Umbau zählt, ist Geschwindigkeit", sagte der auch als Porsche-Chef amtierende Manager. Von ihm könne man Entscheidungen erwarten. Es gebe einen klaren Plan für den Rest des Jahres und das kommende, wann welche Entscheidung getroffen würde.

Allerdings wird sich ein weiterer wichtiger Termin für Aktionäre nach hinten verschieben. Die üblicherweise im November anstehende große Investitionsplanungsrunde rutscht ins kommende Jahr, weil der Konzern angesichts der wirtschaftlichen Verwerfungen rund um den Ausbruch des Ukraine-Kriegs mehr Zeit braucht, seine langlaufenden Planungen anzupassen. Im Frühjahr wollen Blume und Finanzchef Arno Antlitz dann aber auf einem Kapitalmarkttag ausführlich zu Strategie und Details Stellung nehmen.