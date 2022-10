Politisches Patt erzwingt Neuwahl in Nordirland

(Neu: Mit offizieller Ankündigung)



BELFAST (dpa-AFX) - In Nordirland verschärft sich nach Ablauf einer Frist zur Regierungsbildung die politische Krise. Die britische Regierung wird nun eine Neuwahl ansetzen, weil sich die beiden wichtigsten Parteien nicht in der vorgegebenen Zeit auf eine Einheitsregierung einigen konnten. Es wird die zweite Abstimmung innerhalb eines Jahres sein. Der britische Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris sagte am Freitag: "Ich bin tief enttäuscht darüber, wo wir stehen." Ihm bliebe aber keine andere Möglichkeit, als eine Neuwahl anzusetzen. Ein Datum nannte er zunächst nicht, als möglicher Termin gilt der 15. Dezember.

Doch Experten sind überzeugt, dass auch diese Abstimmung keine Lösung bringen wird. "Es macht keinen Unterschied, ob die Leute bei der Abstimmung schwarz, weiß, gelb oder pink wählen, es wird nichts ändern", sagte der irische Ex-Regierungschef Bertie Ahern, der den nordirischen Friedensvertrag 1998 mit ausgehandelt hatte.