Bundeskanzler Scholz telefoniert mit Italiens Regierungschefin Meloni

BERLIN/ROM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat erstmals mit der neuen italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni telefoniert. Er gratulierte der Regierungschefin in Rom dabei am Freitag zum Amtsantritt, wie sein Sprecher Steffen Hebestreit mitteilte. Außerdem sei über den Krieg in der Ukraine sowie "aktuelle bilaterale und europapolitische Fragen" gesprochen worden.

Der sozialdemokratische Politiker und die Chefin der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia drückten zudem ihr Interesse an guter Zusammenarbeit und Partnerschaft in der EU, Nato und G7 aus, wie Hebestreit weiter bekanntgab. Dies war das erste Gespräch der zwei nach Melonis Wahlsieg im September und Amtsantritt vor wenigen Tagen.

Laut dem Büro der Regierungschefin in Rom wurde konkret auch über die Energiekrise, Fragen der Migration in Europa und das wirtschaftliche Wachstum gesprochen. Meloni habe die Wichtigkeit einer gemeinsamen europäischen Strategie im Kampf gegen die steigenden Energiekosten hervorgehoben, hieß es. In den vergangenen Wochen hatten Italien und andere europäische Länder Kritik geübt an gewissen Maßnahmen Deutschlands in der Krise, die sie als nicht solidarisch werteten./msw/DP/ngu