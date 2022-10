Nach dem massiven Kurssprung von 11,63 auf 30,09 US-Dollar im Zeitraum zwischen März 2020 und Januar 2021 folgte zunächst eine sehr breite Stabilisierungsphase, zu Beginn dieses Jahres bröckelten die Notierungen jedoch zur Unterseite und verursachten Verlusten auf 17,56 US-Dollar. Genau im Bereich der letztmöglichen technischen Trendwendestelle um das 38,2 % Fibonacci-Retracement von 18,30 Euro zeichnet sich seit Wochen jedoch der Versuch einer Bodenbildungsphase ab. Für eine nachhaltige Trendwende müssen Bullen aber deutlich nachlegen.

Auf Richtungssuche

Verwertbare Impulse auf der Oberseite können erst durch einen deutlichen Kursanstieg über die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 21,20 und 21,29 US-Dollar für den Silber-Future abgeleitet werden. In diesem Fall könnte anschließend ein Anstieg an 22,51 und glatt 24,00 US-Dollar bevorstehen. Spätestens ab 25,40 US-Dollar sollten Investoren jedoch mit längeren Gewinnmitnahmen rechnen. Sollte die anhaltende Bodenbildungsphase jedoch zur Unterseite durch einen Kursrutsch unter 17,56 US-Dollar aufgelöst werden, müssten zeitnahe Abschläge auf 16,58 und darunter sogar in den Bereich von 15,70 US-Dollar zwingend eingeplant werden.