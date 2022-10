JPMORGAN stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Lkw-Bauer habe im dritten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sei solide gewesen, die Ergebnisse von Scania und MAN aber schwächer als gedacht. Der Experte passte seine Gewinnerwartungen für 2022 und 2023 aber nur leicht an./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 12:56 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 12:56 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -7,52 % und einem Kurs von 12,66EUR an der Börse Tradegate.