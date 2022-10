Scholz will in China auch Menschenrechtsfragen ansprechen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bei seinem Antrittsbesuch in China nächste Woche auch Menschenrechtsfragen ansprechen. Es werde um die ganze Bandbreite der Beziehungen zu China gehen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag bei der offiziellen Ankündigung des für den 4. November geplanten Besuchs in Berlin. "Und das sind natürlich auch autokratische Bestrebungen innerhalb Chinas, das ist natürlich die Frage Menschenrechte insbesondere mit Blick auf den Umgang mit Minderheiten in China." Der Regierung in Peking wird die Unterdrückung der Uiguren in der Provinz Xinjiang vorgeworfen.

Es gehe aber auch noch um eine ganze Reihe anderer Fragen wie Investitionen oder die Öffnung chinesischer Märkte, sagte Hebestreit. Außerdem werde Scholz den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den Klimawandel und die "Spannungen in den Regionen Ostasiens" ansprechen.