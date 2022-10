Seite 2 ► Seite 1 von 2

Koblenz (ots) - Florian Sondershausen ist der Gründer und Geschäftsführer derSondershausen Media GmbH, des ersten TÜV-zertifiziertenBlockchain-Bildungsinstituts in Deutschland. Im Rahmen einesSchritt-für-Schritt-Ausbildungsprogramms unterstützt der Experte fürKryptowährungen seine Kunden dabei, mit kalkulierbarem Risiko am Kryptomarkt zuinvestieren. Gemeinsam mit seinem Team zeigt er Unternehmern, Investoren undAngestellten, wie sie sich angesichts der Digitalisierung des Finanzsystemsonline ein Vermögen aufbauen und dabei beträchtliche Gewinne erzielen können.Die Digitalisierung des Finanzsystems ist nicht mehr aufzuhalten. Bereits heutelaufen die Prozesse zum größten Teil digital ab. Dabei setzen bereits 44 der 100größten Unternehmen der Welt Blockchain und tokenisierte Prozesse ein. Ebensoarbeiten ganze Börsen, wie auch die Schweizer Börse SIX daran, ihre Systemedurch Token-Strukturen und Blockchain zu digitalisieren. Und auch derKryptomarkt bietet viele neue Chancen für lukrative Investments mitbeträchtlichen Renditen. So gab es in den letzten Jahren einen enormen Zuwachsan Milliardären aus der Krypto- und Blockchain-Branche. Dennoch ist Vorsichtgeboten: Laut Marktstudien schaffen es nur zehn Prozent derRisikokapital-Investoren, ihr investiertes Vermögen nicht zu verlieren.Lediglich zwei Prozent dieser Investoren sind langfristig, das heißt drei odermehr Jahre, wirklich profitabel - und gerade einmal ein Prozent der Anleger kannauf Grundlage von Finanzinvestments davon leben. "In vielen Fällen ist einScheitern vorprogrammiert", weiß Florian Sondershausen, Gründer undGeschäftsführer der Sondershausen Media GmbH. "Das größte Problem dabei ist,dass viele Menschen sich schlichtweg kaum mit Kryptowährungen auskennen."Der Experte beschäftigt sich bereits seit acht Jahren ausführlich mit dem Thema.Nahezu von Beginn an hat er die Entwicklung am Kryptomarkt verfolgt. Im Laufeder Jahre entwickelte und optimierte er auf Basis seiner persönlichenErfahrungen und gesammelten Beobachtungen ein Konzept, das es ihm ermöglichte,Kryptowährungen für einen kalkulierbaren Vermögensaufbau zu nutzen. Mit der Zeitentstand so die Idee für ein Blockchain-Bildungsinstitut, um auch anderenMenschen zum Investmenterfolg zu verhelfen. "Von Anfang an war es mir wichtig,mein Wissen und meine Expertise mit anderen Menschen zu teilen, um sie an meinembisherigen Erfolg teilhaben zu lassen", erzählt Florian Sondershausen. Mit derSondershausen Media GmbH beschreitet er nun neue Wege, denn bis dato handelt essich um das einzige TÜV-geprüfte und -zertifizierte Blockchain-Bildungsinstitutin Deutschland.