Trotzdem muss seit dem Frühjahr 2021 auf einen bisherigen Kursverlust von 68,49 auf 24,59 US-Dollar im Kursverlauf hingewiesen werden, wodurch sich Intel in den markanten Unterstützungsbereich aus 2015/2016 abwärts begeben hatte. Gelingt es an dieser Stelle für eine zumindest temporäre Trendwende zu sorgen, könnte ein Teil der Verluste wieder aufgeholt werden. Trotzdem bleiben die übergeordneten Abwärtsrisiken weiterhin als hoch einzustufen.

Konkret hat Intel im dritten Quartal einen Gewinn je Anteilschein von 0,59 US-Dollar erwirtschaftet, Analysten gingen von 0,34 US-Dollar aus. Der Umsatz wurde mit 15,3 Mrd. Dollar angegeben und lag unter den Erwartungen von 15,43 Milliarden. Für das kommende Quartal erwartet der Konzern ein EPS von 0,20 Dollar, Analysten gingen hierbei von 0,68 Dollar aus. Die Umsatzerwartung gibt Intel zwischen 14 und 15 Mrd. Dollar an, was deutlich unter den Schätzungen von 16,43 Mrd. liegt.

Licht und Schatten

Der Markt reagiert weiterhin sehr nervös, erst oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 29,09 US-Dollar dürfte Intel in eine größere Erholung kommen und Aufwärtspotenzial an 30,93 und darüber an 31,86 US-Dollar vollziehen. Spätestens ab der einstigen Unterstützung von 33,13 US-Dollar sollten wieder längere Gewinnmitnahmen zwingend einkalkuliert werden. Geht es dagegen unmittelbar unter die Jahrestiefs von 24,59 US-Dollar abwärts, wäre der Aktie nicht mehr zu helfen, Verluste auf 23,29 US-Dollar wären nahezu vorprogrammiert.

Intel Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: