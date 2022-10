Umfrage von J.P. Morgan Asset Management zum Weltspartag 2022 Trotz Inflation und Energiesorgen wird weiter gespart und investiert (FOTO)

Frankfurt (ots) - Schnelle Zinserhöhungen sowie eine vor allem durch hohe

Energiepreise angetriebene Inflation stellen Anlegerinnen und Anleger vor große

Herausforderungen: Auf der einen Seite gilt es, nach Abzug der Inflation eine

positive Realrendite zu erzielen, auf der anderen Seite müssen massiv gestiegene

Mehrkosten gestemmt werden, wodurch weniger für die Geldanlage übrig bleibt. Zum

Weltspartag 2022 hat J.P. Morgan Asset Management in einer repräsentativen

Umfrage im Oktober 2022 1.600 Menschen in Deutschland und Österreich (1.000 aus

Deutschland, 600 aus Österreich, je 50 Prozent Frauen und Männer) zu ihrem Spar-

und Anlageverhalten befragt. Das Ergebnis zeigt, dass viele Menschen zwar mit

diesen Herausforderungen zu kämpfen haben, doch gleichzeitig die Mehrheit der

Befragten weiterhin an der Geldanlage festhält. Auch im Hinblick auf die

Zinserhöhungen haben die meisten Befragten einen realistischen Blick auf die

veränderte Situation - denn trotz höherer Zinsen wird nicht massenhaft auf

Sparbuch und Tagesgeld umgeschwenkt.



Zwei Drittel der Befragten sparen weiterhin