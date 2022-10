ROUNDUP: Inflation steigt im Oktober in Deutschland auf 10,4 Prozent

WIESBADEN - Trotz Energiekrise und hoher Inflation ist die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten hingegen angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges im Schnitt mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent gerechnet. Sie erwarten, dass Europas größte Volkswirtschaft in den kommenden Quartalen schrumpft und damit in eine Rezession rutscht.

WIESBADEN - Hohe Energie- und Lebensmittelpreise haben die Inflation in Deutschland im Oktober über die Marke von 10 Prozent getrieben. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im September war eine Inflationsrate von 10,0 Prozent verzeichnet worden. Es war der höchste Wert seit etwa 70 Jahren. Die Menschen müssen sich nach Einschätzung von Volkswirten vorerst auf weiter hohe Teuerungsraten einstellen.

USA: Michigan-Konsumklima hellt sich erneut auf



MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober auf niedrigem Niveau erneut aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 59,9 Zähler, wie die Universität am Freitag laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Erhebung waren noch 59,8 Punkte ermittelt worden. Damit hat sich das Stimmungsbarometer etwas von seinem im Juni markierten Rekordtief von 50,0 Punkten erholt. Analysten hatten im Oktober mit 59,6 Punkten gerechnet.

USA: Konsumausgaben legen merklich zu - Preisauftrieb bleibt hoch

WASHINGTON - Die Einkommen und Ausgaben der US-Verbraucher sind im September erneut gestiegen. Die Konsumausgaben legten gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet. Die Einkommen der privaten Haushalte stiegen wie erwartet um 0,4 Prozent.

USA: Arbeitskosten steigen wie erwartet etwas schwächer

WASHINGTON - In den USA sind die Arbeitskosten im Sommer von hohem Niveau ausgehend etwas schwächer gestiegen. Der entsprechende Index legte im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 1,2 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im zweiten Quartal war der Arbeitskostenindex um 1,3 Prozent gestiegen und im Auftaktquartal mit einer Rekordrate von 1,4 Prozent. Analysten hatten im dritten Quartal im Schnitt mit einer Abschwächung auf 1,2 Prozent gerechnet.