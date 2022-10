Auria unterstreicht seinen Fokus auf Nachhaltigkeit mit der Ernennung eines Chief Sustainability Officers und eines Global Sustainability Directors

Als CSO wird Herr Flegler die missionsorientierten Ziele des globalen Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance (Environment, Social and Governance, ESG) leiten und wichtige Leistungsindikatoren als Teil der messbaren langfristigen Strategie festlegen, während er seine Rolle als Head of Auria Europe beibehält.

Frau Dr. Erol, die vor kurzem zu Auria kam, wird Herrn Flegler unterstellt sein und für die Leitung des Corporate-Sustainability-Reporting-Programms (CSR) des Unternehmens, die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeits-Roadmap des Unternehmens und den Aufbau eines globalen Teams verantwortlich sein, um die angestrebten ESG-Ziele zu erreichen.

Diese spezifischen Aufgabenbereiche werden Auria in eine bessere Position bringen, um den Umfang seiner ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigen Geschäftspraktiken entlang seiner Wertschöpfungskette zu erweitern und um einen langfristigen Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter, Stakeholder und die Umwelt zu schaffen.

„Nachhaltigkeit ist eine der drei Säulen unseres Unternehmensleitbildes und spielt eine zunehmend wichtige Rolle für die Zukunft von Auria", sagte Marc Flegler. „Unser Ziel ist, dass Nachhaltigkeit alle Aspekte der Aktivitäten von Auria, die unsere Produkte, Verfahren, Organisation und Produktionsabläufe umfassen, durchdringt."

Marc Flegler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in führenden Positionen in der Automobilindustrie, u. a. im Bereich Global Sourcing, Supply Chain Management, Maschinenbau und Vertriebsmanagement. Er ist seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2017 bei Auria und seit 2020 als Managing Director für das operative Geschäft in Europa tätig. Zuvor war er als Senior Vice President für Global Sales verantwortlich. Vor seiner Zeit bei Auria war Marc Flegler Senior Vice President für Procurement bei IAC und für die direkte und indirekte Materialbeschaffung, Lieferantenqualität und Einkaufssysteme verantwortlich. Er begann seine Karriere bei Harman International, wo er in verschiedenen Positionen des Beschaffungsmanagements tätig war.