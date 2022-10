Inflationsausgleichsprämie Unternehmen der Schwarz Gruppe zahlen insgesamt fast 40 Millionen Euro an Mitarbeiter (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Tarifmitarbeiter der zur Schwarz Gruppe gehörenden

Unternehmen profitieren von der sogenannten staatlichen

"Inflationsausgleichsprämie": Als erste Handelsunternehmen nutzen sie die am

Dienstag, 25. Oktober 2022, von der Bundesregierung verabschiedete Möglichkeit,

angesichts stark gestiegener Verbraucherpreise steuer- und sozialabgabefreie

Sonderleistungen an ihre Mitarbeiter auszuschütten - und wenden dafür in

Deutschland insgesamt fast 40 Millionen Euro auf.



Mit dieser Maßnahme setzen die Unternehmen der Schwarz Gruppe in der aktuell für

die Bevölkerung schwierigen wirtschaftlichen Lage ein deutliches Zeichen: Die

Handelssparten Lidl und Kaufland, die Schwarz Produktion, die Umweltsparte

PreZero, die Schwarz Dienstleitungen sowie die Schwarz IT und Schwarz Digital

lassen ihren Tarifbeschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 250

Euro zukommen, geringfügig Beschäftigte erhalten 75 Euro.