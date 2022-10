BELFAST (dpa-AFX) - Eine Neuwahl soll die schwere politische Krise in Nordirland lösen. Er werde sich zwar kommende Woche noch einmal mit allen politischen Parteien beraten, sagte der britische Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris am Freitag. "Aber ich werde eine Wahl ausrufen." Einen Termin nannte der Minister nicht, im Gespräch ist der 15. Dezember. Zuvor hatte Heaton-Harris bereits getwittert, ihm bleibe keine andere Wahl, als wenige Monate nach der jüngsten Wahl im Mai 2022 eine neue Abstimmung anzusetzen.

Britische Regierung kündigt Neuwahl in Nordirland an

