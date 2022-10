G. SCHIRMER, INC. UND EXILARTE UNTERZEICHNEN HISTORISCHE VEREINBARUNG ZUR RESTAURIERUNG, ERHALTUNG UND VERÖFFENTLICHUNG HUNDERTER MUSIKALISCHER WERKE, DIE WÄHREND DES HOLOCAUST VERLOREN GEGANGEN SIND

New York (ots/PRNewswire) - Der amerikanische Verlag für klassische Musik, G.

Schirmer, Inc. (Teil der Wise Music Group), hat eine historische Vereinbarung

mit dem Exilarte Zentrum für verfolgte Musik in Wien, Österreich, dem weltweit

führenden Zentrum für die Restaurierung, Erhaltung und Veröffentlichung von

Musik, die von den Nazis während des Zweiten Weltkriegs verboten wurde,

unterzeichnet.



G. Schirmer und Exilarte werden mehr als 400 musikalische Werke zur Verfügung

stellen - über 300 Lieder, 100 Kammermusikwerke, 50 Orchesterwerke, mehrere

Gesangs- und Bühnenwerke sowie zahlreiche Filmmusiken, die alle noch nicht

veröffentlicht wurden. G. Schirmer wird als Verleger für alle von Exilarte

restaurierten Werke fungieren und über die Stiftung der Wise Music Group

weiterhin finanzielle Unterstützung für Exilarte bereitstellen, um die

Restaurierung, Erhaltung und Veröffentlichung der in den 1930er- und

1940er-Jahren verbotenen Werke der Komponisten weiter zu gewährleisten.