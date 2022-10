En2x Klimaschutz im Verkehr braucht alle Optionen / Entscheidung zur Flottenregulierung

Berlin (ots) - Die Entscheidung der EU-Mitgliedstaaten, des EU-Parlaments und

der Kommission, von 2035 an nur noch klimaneutrale Fahrzeuge zuzulassen,

beinhaltet nach Einschätzung des Wirtschaftsverbands Fuels und Energie - en2x

hohe Risiken für das Erreichen der Klimaziele im Verkehrssektor: "Für das

begrüßenswerte Ziel von netto null Emissionen im Verkehr ab Mitte des kommenden

Jahrzehnts werden neben der batteriebetriebenen Elektromobilität für Pkw alle

weiteren technologischen Antriebsoptionen gebraucht: Bio- und synthetische Fuels

ebenso wie klimafreundlicher Wasserstoff", sagte en2x-Hauptgeschäftsführer

Christian Küchen zu dem Beschluss.



"Es besteht die große Gefahr, dass die unverbindliche Aufforderung an die

Kommission in den Erwägungsgründen der Richtlinie, einen Vorschlag vorzulegen,

wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, die ausschließlich mit klimaneutralen

Kraftstoffen betrieben werden, auch zukünftig zugelassen werden können, schlicht

im Sande verläuft."