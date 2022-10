Wirtschaft Söder startet CSU-Parteitag mit Attacken gegen Grüne

Augsburg (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Markus Söder hat den Parteitag mit Überlegungen zur Zukunft der Energieversorgung in Bayern und Attacken gegen die Grünen gestartet. "Noch nie waren die Bayern so verunsichert", sagte Söder am Freitag mit Blick auf die steigenden Energiepreise.



Man sei solidarisch mit der Ukraine und Russland dürfe den Krieg auf keinen Fall gewinnen, aber die Akzeptanz in der Bevölkerung könne bröckeln. "Anders als manche Grüne sage ich auch: Wir denken an die eigene Bevölkerung, an das eigene Volk, wie wir sie schützen und stärken können in dieser schweren Zeit", so der CSU-Vorsitzende. Hilfen der Ampel-Regierung kämen zu spät und in zu geringem Umfang.