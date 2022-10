Valour Inc. gibt Einreichung eines neuen EU-Basisprospekts bekannt

Wenn das Prospekt genehmigt wird, wird Valour in der Lage sein, das Börsenangebot seiner digitalen Vermögenswerte in Form von Wertpapieren durch verschiedene neue Indexlösungen, Anlageklassenmischungen und derivative Merkmale zu verbessern. In Zukunft wird Valour in der Lage sein, eine breite Palette von ETP-Wertpapieren anzubieten, die das Engagement für digitale Vermögenswerte mit anderen Anlageklassen wie Aktien und Rohstoffen sowie der Wertentwicklung von Drittfonds und derivativen Instrumenten, wie zum Beispiel Hebel- oder Kapitalschutzinvestitionen, kombinieren.

„Während digitale Vermögenswerte allmählich zu Mainstreamprodukten werden und das finanzielle Ökosystem neu gestalten, beabsichtigen wir, kreative Lösungen zu integrieren und unser Angebot an Niedriggebührenprodukten zu erweitern", erklärte Olivier Roussy Newton, CEO von Valour. „Unser Basisprospekt ist die Grundlage unserer Mission, digitale Vermögenswerte zugänglicher zu machen, indem wir die Infrastruktur, Sicherheit und Zusammenarbeit anbieten, die erforderlich sind, um digitale Vermögenswerte bis zur Erreichung ihrer vollständigen Reife zu unterstützen und sie nahtlos mit herkömmlichen Vermögenswerten zu integrieren."

Valour bietet vollständig abgesicherte digitale Asset-ETPs mit niedrigen bis null Verwaltungsgebühren sowie mit Produktangeboten für europäische Börsen, Banken und Broker-Plattformen. Das bestehende Produktsortiment von Valour umfasst ETPs von Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Carbon Neutral und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Investmentprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.